Aydın’da şüpheli bebek ölümü iddiası!

Aydın'da Mustafa Talat Güllüce çiftinin ikizleri, özel bir hastanede dünyaya geldi. Ancak doğumdan yaklaşık 5 saat sonra ikizlerden birinin kalbi durdu. Çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıklarını, emzirdiklerini ifade eden aile, ikizlerinden birinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hastaneden şikayetçi oldu. Çocuğun ölümünün net bir şekilde açıklanmadığını belirten baba Mustafa Talat, "Doktorlar, bize "Hayati bir tehlike yok" dedi. Yarım saat sonra doktor yukarıya çağırdı. Çocuğun kalbinin durduğunu söyledi" dedi.

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