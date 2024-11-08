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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 210 kişi 72 saatte yakalandı

Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, son 72 saatte gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 210 kişi yakalandı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 01:24 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 01:24
Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 210 kişi 72 saatte yakalandı

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Antalya'da jandarma ekiplerinin son 72 saatteki operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan toplam 210 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

210 SUÇLU ENSELENDİ

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 kişi, 5-10 yıl hapis cezası alan 1 kişi ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 38 kişi de dahil olmak üzere 210 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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