Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi kan dondurdu: Yerde yatıyordu, ağzında köpükler vardı...

Baba, Nevzat'ın itirafı sonrası fenalık geçirdi. "Hepsinden şikayetçiyim" dedi. Mahkeme salonunda 50 jandarma ve 50 polis görevlendirildi.

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran siyah giyindi. Sanıkları 10 avukat savunurken, baro başkanları da duruşmayı izledi.

YASAK İLİŞKİ İTİRAFI

Tarihi 'Narin Güran' davasında 4 sanık hakim karşısına çıktı. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar, şok bir itirafta bulundu: Salim Güran, Narin'i, annesi ile cinsel ilişkilerini gördüğü için öldürdü. Silahını çıkarıp, cesedi yok etmem için 'Seni ve oğlunu öldürürüm' diye tehdit etti. Birlikte tutup, battaniyeye sardık...

Türkiye'nin konuştuğu olay, Diyarbakır'da yaşandı. Bağlar'ın kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8), arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan ve haklarında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömen Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yoğun ilgiden dolayı, büyük bir salonda yapılan duruşmada 50 jandarma ve 50 polis görev aldı. Sanıkları 10 avukat savundu. Nevzat Bahtiyar ayrı yerde, Salim, Enes ve Yüksel Bahtiyar ise iki sıra boşlukla arka arkaya oturtuldu. Sanıklar siyah kıyafet giyerek duruşmaya çıktı.

NEVZAT BAHTİYAR: TARLA TEKLİF ETTİLER

Salim çağırınca eve gittim. Narin'in cansız bedeni vardı. Cesedinde çantası bile boynunda asılıydı. Ahırın orada Salim'le buluştuk. Bana "Yüksel ile birlikte oldum. Narin bunu gördü. Onu boğarak öldürdüm. Bu cesedi kaybedeceksin. Parçala, götürüp bir yere at" dedi. Bana silahla, "Oğlun Muhammet'i alıp götürüp önce onun kafasına sonra senin kafana sıkarım" deyince korktum. Salim dışarı çıkıp battaniye getirdi. Battaniyeye sardıktan sonra kendi aracıma götürdüm. Yüksel, Narin'i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu. Oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu. Abime suçu üstlenmem için Ali Rıza Güran'dan "Tarla verelim" diye teklif geldi. Kardeşim dışımda kimse bana teklif söylemedi.

SALİM GÜRAN: NEVZAT NARİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLE

Tarladan eve geldiğimde saat 18.00 sıralarıydı. Nevzat ile 3 aydır konuşmuşluğum yok. Arif onun kalbini kırdı. Araç konusunda, "Eşek gibi parayı vereceksin" dedi. Arif'e, "Böyle deme ayıp" dedim. Ses kaydı programını toplantı için indirdim. Narin kaybolduktan sonra o programı ben silmedim. Anlamıyorum. Eskortlarla görüştüğüm için telefon görüşmelerini sildim. İlişki yaşamadım. Kardeşime bunu nasıl yaparım. Nevzat erkek gibi söyle, bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle.

YÜKSEL GÜRAN: O GÜN ONLARI GÖRMEDİM...

Olay günü Nevzat'ı da, Salim'i de, Narin'i de görmedim. Oğlumun bir ilişkisini görmedim. Ben kendi kızımı nasıl öldürmüş olabilirim. Nevzat'ın öldürdüğü konusunda her şey ortada. Nevzat iftira atıyor. Yalan söylüyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu kesiyor ki 2 dakikada öldürsün. Namusuma leke sürdüler. Ben 22 senelik evliyim, 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı, gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin.

ENES GÜRAN: ARAMALARDA SIRTIM ÇİZİLDİ

Narin anneme, "Saat 13.00 oldu, camiye gideceğim" dedi. Ardından Narin'i görmedim. Akşama doğru annem abimi aramam gerektiğini söyledi. Geç geleceklerini söylediler. Narin'i ben öldürmedim. Kolumu sert bir şekilde ısırdım. Sıkıp koltuğa bastırdım. Arama yaparken çalılar sırtımı çizdi. Salim Güran'ın öldürme ihtimalini bilmiyorum. Nevzat'ın araç satışından sonra kinlenip plan yaptığını düşünüyorum Salim'in kızlarıyla bir ilişkim olmadı.

Salonda müşteki sıfatıyla yer alan baba Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarını duyunca gözyaşlarını tutamadı. Dışarı çıkarıldı.

GÜLBEN ERGEN GERGİNLİĞİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, davayı takip etmek için Diyarbakır'a uçtu. Duruşma salonuna girdi. Kendilerinin içeri alınmayıp Ergen'in duruşmaya girmesine büyük tepki gösterdi.

Mahkemede tartışma çıktı. Enes'e tepki gösteren hakim, "Babamın oğlu değilsin. Sana da Nevzat'a da eşit davranılıyor" dedi.