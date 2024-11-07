Ankara’da tamirci yangını: 9 araba küle döndü

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın paniği yaşandı.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan oto tamir dükkanında çıktı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın paniği yaşandı.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan oto tamir dükkanında çıktı.
İddiaya göre; işletmenin önünde park halinde bulunan bir araçta çıkan yangında alevler park halindeki diğer araçlara sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.