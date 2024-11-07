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Ankara'da tamirci yangını: 9 araba küle döndü

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde bulunan oto tamir dükkanı önündeki bir araçta yangın çıktı. Yangının diğer araçlara sıçramasıyla 9 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 23:36 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 23:36
Ankara’da tamirci yangını: 9 araba küle döndü

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Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın paniği yaşandı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan oto tamir dükkanında çıktı.

İddiaya göre; işletmenin önünde park halinde bulunan bir araçta çıkan yangında alevler park halindeki diğer araçlara sıçradı.

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın çıktı (DHA)Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın çıktı (DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın çıktı (DHA)Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın çıktı (DHA)

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın çıktı (DHA)Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde yangın çıktı (DHA)

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