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Deniz Akkaya akıl hastanesine sevk edildi iddialarına ateş püskürdü!

Eski manken Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin’in talebi üzerine Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği iddialarını yalanladı. “Asıl onun tedaviye ihtiyacı var” açıklaması yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Deniz Akkaya akıl hastanesine sevk edildi iddialarına ateş püskürdü!

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Ünlü eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde eski eşi Efe Önbilgin'in Akkaya'nın "Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesini" istediği vurgulandı. Ancak Akkaya bu açıklamalara sert çıktı. Eski eşi Efe Önbilgin hakkında çok sert çıkışlar yaptı.

'BABA ALKOL İÇİN YATACAK'
"Biz babanın ileri seviye alkolik olduğunu ispatladığımız için adli tıp kendisini beklemekte ve kendisi adli tıpa gitmemek için kaçmaktadır. Kısaca; Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır. Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için etrafa evrak saçmayız, biz hukukun yolundan ayrılmayız. Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak" ifadesini kullandı.

Akkaya, karşı tarafın avukatını da hedef alarak sözlerini "Biz bu davada velayet konusunu önümüze aldık fakat bu kadın hukuki olarak hiçbir başarı sergileyemediği için benim ünlü bir kadın olmamdan dolayı itibar suikastı yapılıyor. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız gereken yapılacaktır. Keza daha önce kızımın fotoğraflarını benden izinsiz kullandığı için yine şikayet etmiştim. Bu kez şikayetimiz çok daha ağır olacak" diyerek tamamladı.

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