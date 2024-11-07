Boğaz’da 10 yıldır satılık olan tarihi yalı yeni sahibini buldu

İstanbul Boğazı'nda ünlü sosyetik çift Neşet Yalçın ile Şirin Yalçın'ın 2014'te satışa çıkardığı tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı satıldı. Vaniköy'deki tarihi yalı, petrol kralı olarak tanınan iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'ın aldığı ortaya çıktı.

Bayegan'ın tarihi yalıya yaklaşık 1,1 milyar TL ödediği vurgulandı. Güncel dolar kuruna çevrildiğinde 32 milyon dolar olan bu bedele göre Bayegan Boğaz'ın "Kırmızı yalısı" diye anılan yalıyı alırken 10 milyon dolarlık da bir indirim aldı. Çünkü ilk olarak 10 yıl önce satışa çıkan tarihi yalı için 42 milyon dolar fiyat belirlendiği hatırlatıldı.

ÖZELLİKLERİ

Yaklaşık 1.100 metrekarelik alana sahip olan tarihi yalıda 10 oda, 5 banyo, fitness salonu, sauna, asansör ve 12 araçlık bir otopark bulunuyor.