Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin çocukların süper kahramanı oldu

İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi', Savcı Yavuz Engin tarafından çökertilmişti. Çeteyi çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, çocukların kendilerine gönderdikleri resim ve mektupları içeren sosyal medya paylaşımı ile yeniden gündeme geldi.

Savcı kendisine gelen anlamlı hediyeleri, "Hiçbir hediye milletimizin geleceği olan çocuklarımızın kalbine girmek kadar mutlu edemezdi beni. Siz yaşayın ve değerlerimizi yaşatın çocuklar. Sizi gözlerinizden, vesile olan kıymetli öğretmenlerimizi ellerinden öpüyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' notunu ile paylaştı.

'SENİ ÇOK SEVİYORUZ'

Savcı Engin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin çocuklar tarafından bir süper kahraman gibi resmedilmesi dikkat çekti. Paylaşımlar arasında bir çocuğun "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" mektubu görenleri duygulandırdı.