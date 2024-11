Isparta’da dehşet anları! Kiracısını koltuk değneğiyle dövdü! O anlar anbean kamerada

Isparta'da dükkan sahibi kiracısına baston ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

'LÜTFEN BANA YARDIM EDİN'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan F.A., "Dün saat 11.00 gibi iş yerime geldim. Dükkan sahibi kapı girişine oturdu ve dükkanı açmama izin vermedi. Kirayı fazla istedi. Zaten sözleşme, her şey var. Ona aylık kira vereceğim, ödeyeceğim. O yüzden bana saldırdı. Anlamadım nasıl böyle davranabilir, nasıl böyle bir şey yapabilir? Belki başka kadınlara da böyle davranabilir. O yüzden bunu açıklayarak söyledim ki hem şu an korkuyorum. Bunu belki bir daha yapabilir. Destek istiyorum. Zaten şikayetçi oldum ama şu anda korkuyorum. Kafama basmak istedi ama kafamı tuttum. Elim yaralanmış. Isparta'daki kadınlardan, polisten yardım istiyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Belki o adam beni şu an öldürebilir. Lütfen bana yardım edin" dedi.