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Sivas'ta parçalanmış cesedi bulunan bebeğin sırrı çözüldü! Mezarından hayvanların çıkardığı ortaya çıktı

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeğin, ailesi tarafından eski çocuk mezarlığında kardeşinin mezarının yanına gömüldüğü, buradan hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:05 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:37
Sivas’ta parçalanmış cesedi bulunan bebeğin sırrı çözüldü! Mezarından hayvanların çıkardığı ortaya çıktı

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Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeğin, ailesi tarafından eski çocuk mezarlığında kardeşinin mezarının yanına gömüldüğü, buradan hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı tespit edildi.

Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkardığı ortaya çıktı (DHA)Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkardığı ortaya çıktı (DHA)

SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta 3 Kasım'da uçurum altında cesedi parçalanmış halde bulunan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki çocuk mezarlığına defnedilen 1 aylık erkek bebeğin sırrı çözüldü. Olaya ilişkin çalışma yürüten Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi.

Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkardığı ortaya çıktı (DHA)Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkardığı ortaya çıktı (DHA)

10 AYLIKKEN HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan araştırmada, bebeğin doğum sırasında hayatını kaybettiği, 16 Ekim'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ailesi tarafından Şehitlik Caddesi, Garnizon Şehitliği karşısında bulunan eski çocuk mezarlığına, 2010 yılında 10 aylıkken hayatını kaybeden kardeşinin yanına defnedildiği belirlendi.

Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkardığı ortaya çıktı (DHA)Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkardığı ortaya çıktı (DHA)

Polis aileye ulaşırken, olay yerine gelen baba M.A.'nın gözetiminde kazılan yer kontrol edildiğinde bebeğin cesedinin yerinde olmadığı tespit edildi. Cesedin hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı, Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine taşındığı saptandı.

Sivas'ta arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına ʺCennetin günahsız gülüʺ yazıldı. (AA)Sivas'ta arazide cesedi bulunan ve çocuk mezarlığında toprağa verilen bebeğin mezar taşına ʺCennetin günahsız gülüʺ yazıldı. (AA)

Otopsi işlemi sonrası yeni bebek mezarlığına gömülen ve mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazılan bebeğin, eski yerine nakledileceği öğrenildi.

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