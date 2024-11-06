Sivas’ta parçalanmış cesedi bulunan bebeğin sırrı çözüldü! Mezarından hayvanların çıkardığı ortaya çıktı

Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkardığı ortaya çıktı (DHA)



Polis aileye ulaşırken, olay yerine gelen baba M.A.'nın gözetiminde kazılan yer kontrol edildiğinde bebeğin cesedinin yerinde olmadığı tespit edildi. Cesedin hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı, Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine taşındığı saptandı.