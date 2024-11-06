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Mardin'de katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazda 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:30
Mardin’de katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti 1’i bebek 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çatalan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

Dargeçit'te feci kaza: 4 ölü!

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık Yusuf Zeyd Enücük yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Enücük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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