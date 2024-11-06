Kadıköy’de tekmeli tokatlı yol verme kavgası! Dehşet anları anbean kaydedildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı olan Hasanpaşa Mahallesi'nde bir İETT şoförü ile otomobil sürücüsü yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.



Bu arada, kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, İETT otobüsünden inen sürücünün yolda duran otomobilin sürücüsünü çekerek araçtan indirmesi, sürücülerin birbirlerine yumruk atması ve yere düşmeleri, vatandaşların da tarafları ayırmaya çalışmasının yer aldığı görüldü.