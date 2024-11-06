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İstanbul Bahçelievler'de bir özel okulda yangın! Ekipler bölgede

İstanbul Bahçelievler'deki özel okulda sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken itfaiye ekipleri bölgeye sevke edildi. İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü. Binanın dış cephesinden kopan ve Basın Ekspres Yolu'na düşen parçalar temizlendi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 14:10
İstanbul Bahçelievler’de bir özel okulda yangın! Ekipler bölgede

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Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçelievler'de özel bir okulda yangın (İHA)Bahçelievler'de özel bir okulda yangın (İHA)

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, çocuklarını merak eden veliler okula geldi.

Bahçelievler'de yangın!

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bahçelievler'de özel bir okulda yangın (İHA)Bahçelievler'de özel bir okulda yangın (İHA)

BİNADAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ
Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu.

Bahçelievler'de özel bir okulda yangın (İHA)Bahçelievler'de özel bir okulda yangın (İHA)

İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü.

Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.

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