İstanbul Bahçelievler’de bir özel okulda yangın! Ekipler bölgede

Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, çocuklarını merak eden veliler okula geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BİNADAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ
Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu.
İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü.
Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.