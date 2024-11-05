SMA Tip 1 hastası Mustafa Deniz için başlatılan yardım kampanyasında ise mutlu sona ulaşıldı

Trabzon'da yaşayan ev kadını Rahime ve işçi emeklisi Hamit Eroğlu çifti, 20 yıl süren 8 tüp bebek denemesi sonunda Mart 2023'de ikizleri Mustafa Deniz ve Nazım Yaşar'ı kucaklarına aldı. Yıllar sonra büyük sevinç yaşayan ailenin bu mutluluğu maalesef çok kısa sürdü. İkizlerden Mustafa Deniz'e henüz 17 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ne yapacağını bilemeyen aile, çocuklarının yurtdışında gen tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

TEDAVİ YURTDIŞINDA

Eroğlu çifti, Mustafa Deniz'in sağlık durumu ile mücadele ederken bir yandan da büyüyen diğer çocukları Nazım Yaşar ile ilgilenmeye çalışıyordu. Tedavi için gerekli paranın biran önce toplanabilmesi için büyük uğraş veren aile sonunda mutlu sona ulaştı. Tedavi için gereken para toplandı. Küçük Mustafa Deniz artık ikiziyle birlikte yürüyüp, oyunlar oynayabilecek. Eroğlu çifti, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi. Aile, Türkiye'deki işlemlerinin ardından tedavi için y urtdışına gidecek.

