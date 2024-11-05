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22 milyonluk altınla kaçan kuyumcu ve ağabeyi yakalandı!

İzmir'de müşterileri ve meslektaşlarından aldıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla kaçtıkları gerekçesiyle aranan kuyumcu İsmail K. (42) ile ağabeyi Yalçın K. (46) yakalandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
22 milyonluk altınla kaçan kuyumcu ve ağabeyi yakalandı!

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İzmir'de 10 yıldır kuyumcu dükkanı işleten İsmail K. ve ağabeyi Yalçın K. müşterileri ve meslektaşlarından aldıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla ortadan kayboldu. Dükkana gelen müşteriler, iş yerinin kapalı olduğunu gördü. dolandırıldıklarını anladı.

İsmail K.'den haber alamayan 23 müşteri, polise başvurdu. Müşteriler, ifadelerinde altınları İsmail K.'ye tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boş olduğunu söyledi. Polis ekipleri, iki kardeşi yakaladı. İsmail K. ifadesinde,"Kaçmadım. İşlerim ters gittiği için borçlandım. Kimseyi dolandırmadım. Borçlarımı ödeyeceğim" dedi.

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