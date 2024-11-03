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New York Post duyurdu! Yeni araştırmalar bu 3 kilo verme taktiğinin en etkili olduğunu söylüyor! 12 haftada...

Yeni araştırmalar gün boyunca daha az öğün tüketmenin ve kaloriyi günün erken saatlerinde yoğunlaştırmanın en az 12 hafta boyunca uygulandığında standart bakıma ve beslenme tavsiyelerine göre daha fazla kilo vermenize yardımcı olabileceğini gösteriyor.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 13:41 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 13:41
New York Post duyurdu! Yeni araştırmalar bu 3 kilo verme taktiğinin en etkili olduğunu söylüyor! 12 haftada...

Avustralya'daki Bond Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2.485 katılımcının yer aldığı 29 klinik denemeyi analiz ederek ne yediğinizi değiştirmek yerine ne zaman yediğinizi değiştirmenin daha etkili olup olmadığını inceledi. Aralıklı oruç ya da belirli bir zaman dilimi içinde yemek yemeyi sınırlama yöntemi olan zaman sınırlamalı beslenme geçmiş çalışmalarda karışık sonuçlar vermişti.

New York Post duyurdu! Yeni araştırmalar bu 3 kilo verme taktiğinin en etkili olduğunu söylüyor! 12 haftada...

New York Post'un haberine göre, bazı araştırmalar bu yöntemi kilo kaybı Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskinin azalması, iltihaplanmanın azalması ve bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesi ile ilişkilendirirken bu yıl yapılan büyük bir çalışma günde sekiz saatten az yemek yeme süresini sınırlayan kişilerin 12 ila 16 saat aralığında yiyenlere göre kardiyovasküler hastalıklardan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

New York Post duyurdu! Yeni araştırmalar bu 3 kilo verme taktiğinin en etkili olduğunu söylüyor! 12 haftada...

Cuma günü JAMA Network Open dergisinde yayımlanan yeni inceleme günde sekiz saat veya daha az bir yemek yeme süresi uygulamanın en fazla kilo kaybını sağladığını bildirdi.

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