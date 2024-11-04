Avukat Şevval Fidan 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Balıkkesir'de Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, tatil yapmak için teyzesinin Ayvalık'taki evine gitti. 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle dolaşmaya çıktı. O sırada bir otomobil, Şevval Fidan'a çarptı. Fidan ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Fidan, Bursa'da Nilüfer Özlüce Hacı Ömer Raca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BARODAN TAZİYE MESAJI

Bursa Barosu, taziye mesajı yayınlayarak,"Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.