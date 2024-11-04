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Avukat Şevval Fidan 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elektrikli bisikletiyle gezerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Avukat Şevval Fidan, tedavi gördüğü hastanede 28 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Avukat Şevval Fidan 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Balıkkesir'de Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, tatil yapmak için teyzesinin Ayvalık'taki evine gitti. 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle dolaşmaya çıktı. O sırada bir otomobil, Şevval Fidan'a çarptı. Fidan ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Fidan, Bursa'da Nilüfer Özlüce Hacı Ömer Raca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BARODAN TAZİYE MESAJI
Bursa Barosu, taziye mesajı yayınlayarak,"Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

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