Karabük’te balkabağı cinayeti!

Karabük'te yaşayan 93 yaşındaki İbrahim Tuna, evinde başına balkabağıyla vurularak öldürüldü. Kızı ise sosyal medya hesabından, babasının olaydan önce arazi sattığını, aynı köyde yaşayan Ayhan A.'nın (53) bu satıştan gelen para için öldürdüğünü iddia etti.

Kızının ihbarı ile harekete geçen jandarma, zaman zaman ev işlerinde yaşlı adama yardım eden yüzde 50 zihinsel engelli Ayhan A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde, kapılar kilitli olduğu için eve balkondan girdiğini ve Tuna'yı bal kabağıyla kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklandı.

Ali Faik ATAY