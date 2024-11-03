İstanbul Şişli’de şüpheli ölüm! Aracın arka koltuğunda bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekiler park halindeki 34 CKL 513 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz halde olduğunu gördü.