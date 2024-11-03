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İstanbul Şişli'de şüpheli ölüm! Aracın arka koltuğunda bulundu

İstanbul Şişli'de 53 yaşındaki Osman Eren, park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu. Polis ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Eren'in bedeninde herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 16:42 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 16:42
İstanbul Şişli’de şüpheli ölüm! Aracın arka koltuğunda bulundu

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Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekiler park halindeki 34 CKL 513 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz halde olduğunu gördü.

Şişli'de şüpheli ölüm (DHA)Şişli'de şüpheli ölüm (DHA)

Otomobildeki kişiyi uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Polis ekiplerine vatandaşlar haber verdi (DHA)Polis ekiplerine vatandaşlar haber verdi (DHA)

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını açarken sağlık ekipleri ise yaptığı inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda kesik veya darp yok (DHA)Vücudunda kesik veya darp yok (DHA)

OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU
Bunun üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı. Kişinin üstünden Osman Eren'e (53) ait kimlik çıkarken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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