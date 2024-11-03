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Çanakkale Boğazı'nda transit geçişler, fırtına nedeniyle bazı gemiler için kapatıldı

Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:59
Çanakkale Boğazı’nda transit geçişler, fırtına nedeniyle bazı gemiler için kapatıldı

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Çanakkale Boğazı'nda transit geçişler, fırtına nedeniyle bazı gemiler için kapatıldı

Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına ve akıntı nedeniyle saat 16.00 itibariyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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