Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi

Çorum'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi.
Patlamada apartmanda ve çevresindeki binalarda hasar oluştu. Yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.
Olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.
İşte dakika dakika yaşananlar...
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No:114 sayılı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın yaralandığı Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeni ve ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirilmiştir."
Facia ile ilgili son durumu aktaran Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Sadece bu konutun değil civardaki konutların ve iş yerlerinin zarar gördüğü büyük bir patlama ile üzücü olayı biz de öğrenmiş olduk. Şu an yoldayız, olay mahaline gidiyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre 1 ölümüz ve 23 yaralımız var. Belediyemiz, tüm birimler teyakkuz halinde” ifadelerini kullandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan, Ahlatçı Holding'e bağlı yetkili doğalgaz şirketi Çorumgaz ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamadı 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte ,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Çorum Valisi Ali Çalgan olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Çorum Valisi Ali Çalgan şu ifadeleri kullandı:
Bugün Osmancık Caddesi şehir merkezinde bir cadde bu, buradaki 4 katlı binanın 3’üncü katında patlama meydana geldi. İtfaiye bilgilerine göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu bildirildi. Belirlemelerimize göre 1 kişi hayatını kaybeden hemşerimiz var, 16 da yaralımız var. Bunların 3’ünün durumu ciddi. Binada emniyet tedbirleri alındı.
Varsa başka yaralılar onların tespiti ve kurtarılması için aramalar yapılıyor. Yaralılarımız muhtelif hastanelere kaldırılmış durumda.