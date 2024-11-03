Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi

VALİDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Çorum Valisi Ali Çalgan olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan şu ifadeleri kullandı:

Bugün Osmancık Caddesi şehir merkezinde bir cadde bu, buradaki 4 katlı binanın 3’üncü katında patlama meydana geldi. İtfaiye bilgilerine göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu bildirildi. Belirlemelerimize göre 1 kişi hayatını kaybeden hemşerimiz var, 16 da yaralımız var. Bunların 3’ünün durumu ciddi. Binada emniyet tedbirleri alındı.

Varsa başka yaralılar onların tespiti ve kurtarılması için aramalar yapılıyor. Yaralılarımız muhtelif hastanelere kaldırılmış durumda.