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Son dakika: Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi

Çorum'da bulunan 5 katlı binada şiddetli bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay sonrası ortalık savaş alanına dönerken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın "Sadece bu konutun değil civardaki konutların ve iş yerlerinin zarar gördüğü büyük bir patlama ile üzücü olayı biz de öğrenmiş olduk. Şu an yoldayız, olay mahaline gidiyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre 1 ölümüz ve 23 yaralımız var. Belediyemiz, tüm birimler teyakkuz halinde" dedi.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 14:54 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:13
Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çorum'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi.

    Patlamada apartmanda ve çevresindeki binalarda hasar oluştu. Yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

    Olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

    İşte dakika dakika yaşananlar...

    CANLI ANLATIM
    17:04 03 Kasım 2024
    PATLAMA YAŞANAN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
    Bomba gibi patlayan bina drone ile havadan görüntülendi.
    16:53 03 Kasım 2024
    3 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

    Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No:114 sayılı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın yaralandığı Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeni ve ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirilmiştir." 

    16:05 03 Kasım 2024
    YARALI SAYISI YÜKSELDİ

    Facia ile ilgili son durumu aktaran Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Sadece bu konutun değil civardaki konutların ve iş yerlerinin zarar gördüğü büyük bir patlama ile üzücü olayı biz de öğrenmiş olduk. Şu an yoldayız, olay mahaline gidiyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre 1 ölümüz ve 23 yaralımız var. Belediyemiz, tüm birimler teyakkuz halinde” ifadelerini kullandı.

     

    15:46 03 Kasım 2024
    PATLAMA ANI KAMERADA
    Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktaki vatandaşın panik yaşadığı ve canını zor kurtardığı görülüyor.
    15:35 03 Kasım 2024
    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan, Ahlatçı Holding'e bağlı yetkili doğalgaz şirketi Çorumgaz ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamadı 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte ,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    14:50 03 Kasım 2024
    VALİDEN FLAŞ AÇIKLAMA

    Çorum Valisi Ali Çalgan olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    Çorum Valisi Ali Çalgan şu ifadeleri kullandı:

    Bugün Osmancık Caddesi şehir merkezinde bir cadde bu, buradaki 4 katlı binanın 3’üncü katında patlama meydana geldi. İtfaiye bilgilerine göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu bildirildi. Belirlemelerimize göre 1 kişi hayatını kaybeden hemşerimiz var, 16 da yaralımız var. Bunların 3’ünün durumu ciddi. Binada emniyet tedbirleri alındı.

    Varsa başka yaralılar onların tespiti ve kurtarılması için aramalar yapılıyor. Yaralılarımız muhtelif hastanelere kaldırılmış durumda.

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