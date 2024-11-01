SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:02 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:12
Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye’de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU: Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır?

A: 63,3 yıl
B: 70,3 yıl
C: 77,3 yıl
D: 84,3 yıl

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: 77,3 yıl

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl oldu

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı |
Hadsizliğe ve seviyesizliğe geçit yok! Başkan Erdoğan’dan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e 1 milyonluk tazminat davası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin’in dosyadan el çektirildiği iddialarını yalanladı.
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’de: Cezaevi ziyaretinde ne konuştular? | Narin Güran’ın cesedini taşıyan aracın incelenme görüntüleri ortaya çıktı
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! Bu akşam bir yarışmacı milyonluk soruya ilerleyecek!
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Galatasaray’ın yeni transferi ayrılığın eşiğinde! La Liga devi talip
GİB vergi yüzsüzleri listesini açıkladı! İşte ilk 100’deki en fazla vergi borcu olanlar | Cem Uzan, FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ve CHP’li belediyeler...
Silahsız sürecin önündeki en büyük engel! Kandil’in Apo maskesi düşüyor! DEM nereye savrulacak?
Donald Trump mı Kamala Harris mi? O eyalet tüm sonuçları belirleyecek! İngiliz resmen geliyor dedi
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İstanbul’a kar geliyor
Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri
Dr. Esra Albayrak Katar’da dijitalleşme ve ailenin dönüşümünü anlattı: Aile aklı yeniden işlevsel hale getirilmeli
İstihbarat dünyasının gizemli araçları: MİT o cihazları paylaştı! FETÖ’cü alçakların fişek kovanı...
SON DAKİKA