Oğuz Atay’ın ’Tutunamayanlar adlı’ eserinde Turgut Özbenle birlikte hangi karakter de yer alır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Oğuz Atay'ın 'Tutunamayanlar adlı' eserinde "Turgut Özben"le birlikte hangi karakter de yer alır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Oğuz Atay'ın 'Tutunamayanlar adlı' eserinde "Turgut Özben"le birlikte hangi karakter de yer alır?

A: Selim Işık

B: Hayri İrdal

C: Maria Puder

D: Hikmet Benol

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Selim Işık