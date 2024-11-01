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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimine isyan etti!

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, silahlı saldırı sonrası 4 kez ameliyat geçirdi. 5 ve 6. ameliyata daha gireceğini söyledi. Sarı-Lacivertli yönetime sitem etti: Ne ziyaret, ne de bir çiçek aldım. bu vefasızlık.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimine isyan etti!

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Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, geçtiğimiz ay yayın yaptığı dijital medya platformunun binasından çıktı. Motosikletle gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Akın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Son durumunu anlattı:

'SEVENLERİMİ UNUTMAM'
Herkese selamlar. Şu ana kadar 4 operasyon geçirdim. Cuma günü (bugün) 5. önümüzdeki hafta da 6. ameliyatıma gireceğim. Umuyorum ki bu son operasyon olacak. Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı. Tüm bunların yanında sevenlerimin de desteğini unutmam mümkün değil. Verdiğiniz manevi destek her an bana güç veriyor. Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun.

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