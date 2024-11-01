Erzincan’da gizemli cinayet!

Erzincan'da yaşayan Ayhan Sarıkaya, komşuları tarafından evinin bahçesinde hareketsiz şekilde bulundu. Durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Ayhan Sarıkaya, eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş canlı yayına bağlanarak, Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini şiddet gördüğünü, çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.

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