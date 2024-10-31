Yenikapı’da panik var! CHP’nin 6 milyon TL ödediği Hadise konserinde yangın çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yenikapı'da Hadise'ye sahneyi açtı. Belediye ünlü şarkıcıya 6 milyon TL aktardı. Tepki toplayan Hadise'nin, bu konserinde panik yaşandı. Alandaki havai fişek platformunda yangın çıktı. Yaşanan olay, kısa süreli panik yarattı. Bu arada Konak Belediyesi'nin de Şevval Sam'ın 5.3 milyon liraya vereceği konserin iptal edildiği ortaya çıktı. Sam'ın bu konserinin iptalinin ardından, Ankara Çankaya'da sahne alacağı açıklandı. Ancak gelen tepkiler üzerine, Sam'ın o konseri de havada kaldı.

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