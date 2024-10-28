Devletin eli husumeti bitirdi! Şenyaşar ve Yıldız aileleri el sıkıştı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 2018 yılında dönemin AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmalarında korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait dükkandaki saldırısıyla başlayan ve Şenyaşar ailesinden 3, Yıldız ailesinden 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada 4 tutuklu tahliye edilmişti. Tahliyelerin ardından iki ailenin barışması için siyasetçiler aracılığıyla yapılan görüşmelerde sonuç verdi. Her iki ailenin talebi doğrultusunda başlayan süreç dün 'barış töreni'yle devam etti.

BARIŞ YEMEĞİ...

6 yıllık husumeti bitirmek için organize edilen barış yemeği Şanlıurfa'da düzenlendi. Yemekte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti ve DEM Şanlıurfa milletvekilleri yer aldı.