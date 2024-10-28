BUGÜN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ: 28 Ekim İstanbul’da hangi vapur seferleri iptal oldu 2024?

İstanbul Boğazı 'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

(Takvim Foto Arşiv) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" i fadeleri yer aldı.

(Kaynak: İHA)

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.