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BUGÜN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ: 28 Ekim İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal oldu 2024?

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Alınan bilgilere göre boğazda gemi trafiği hem Avrupa hem de Asya yönünde geçici olarak durduruldu.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 08:57
BUGÜN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ: 28 Ekim İstanbul’da hangi vapur seferleri iptal oldu 2024?

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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

(Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

(Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

Seferi askıya alınan hatlar;

Küçüksu - İstinye Hattı
İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

(Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

Beykoz - Sarıyer Hattı
Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

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