FETÖ’nün cenazesindeki maskelilerin kim oldukları ortaya çıktı!

2016'daki hain darbe girişiminin başı FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim'de öldü. 83 yaşındaki elebaşının ölümü sonrası Pensilvanya eyaletinde, bir beyzbol sahasında cenaze töreni yapıldı. Cenaze töreni için ABD'de binlerce kişi toplandı. Toplananlar ise yüzlerini gizleyerek, görüntü vermek istemedi ancak bazılarının ise kimlikleri belli oldu.



Eski Binbaşı Ahmet Kalkan, eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski Binbaşı Engin Büker'in cenazede yüzlerini gizleyen örgüt üyeleri arasında olduğu ortaya çıktı.



DOĞUM TARİHİ BİLE YALAN...

FETÖ elebaşının bir yalanı da mezarının taşında olduğu ortaya çıktı. FETÖ elebaşının doğum tarihinin 1941 olmasına rağmen 1938 olarak yazıldığını dile getirdi. FETÖ'nün kendisini 'mehdi' olarak tanıttığını ve 'Deccal' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra doğduğu iddiası ile beynini yıkadığını biliniyordu. Resmi kayıtlara göre ismi 'Fetullah' olan elebaşının mezara isminin 'Fethullah' diye yazıldığı görüldü. Bu da ayrı bir yalandı.

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