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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni harita! Kar, sis, fırtına...

HAVA DURUMU | Hafta sonu planı yapmak isteyenler "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni haritada sis ve pus için uyarıda bulunurken bazı illerde kar yağışı da etkili oluyor. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 10:11 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 10:17
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni harita! Kar, sis, fırtına...

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Kasım ayına yaklaşırken hava sıcaklıkları hissedilir derecede keskinleşti. Bazı illerde kar yağışı başladı bazı illerde ise kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu.

Artvin'de yol trafiğe kapandı (Takvim Foto Arşiv)Artvin'de yol trafiğe kapandı (Takvim Foto Arşiv)

ARTVİN-ARDANUÇ-ARDAHAN KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI
Ardanuç-Ardahan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı, jandarma ekipleri kış lastiği olmayan araçları geri çevirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'lar yolda kaldı (Takvim Foto Arşiv)Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'lar yolda kaldı (Takvim Foto Arşiv)

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında oluşan buzlanma nedeniyle 9 TIR yolda kaldı.

Rize'de yoğun kar yağışı (Takvim Foto Arşiv)Rize'de yoğun kar yağışı (Takvim Foto Arşiv)

RİZE'NİN KARLI YAYLALARINDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı bin 875 metre rakımdaki Sivrikaya Yaylası ve 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası beyaza büründü.

Hakkari'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı (Takvim Foto Arşiv)Hakkari'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı (Takvim Foto Arşiv)

HAKKARİ'DE KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI
Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden olan Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı belirtildi. Kar yağışları sebebiyle ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolları açma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen paylaşımda, "Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkiindeki Aytepe Üs Bölgesi yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor" denildi.

BAŞKALE'DE KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapatırken, yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar ise ağıllara indirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN HAVA NASIL?

Peki bugün illerde hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ, 26°C

Az bulutlu

İZMİR, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 28°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT, 15°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 16°C

Az bulutlu

VAN, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 23°C

Az bulutlu ve açık

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