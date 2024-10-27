Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni harita! Kar, sis, fırtına...

Kasım ayına yaklaşırken hava sıcaklıkları hissedilir derecede keskinleşti. Bazı illerde kar yağışı başladı bazı illerde ise kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu.
Kasım ayına yaklaşırken hava sıcaklıkları hissedilir derecede keskinleşti. Bazı illerde kar yağışı başladı bazı illerde ise kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu.
ARTVİN-ARDANUÇ-ARDAHAN KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI
Ardanuç-Ardahan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı, jandarma ekipleri kış lastiği olmayan araçları geri çevirdi.
Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında oluşan buzlanma nedeniyle 9 TIR yolda kaldı.
RİZE'NİN KARLI YAYLALARINDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı bin 875 metre rakımdaki Sivrikaya Yaylası ve 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası beyaza büründü.
HAKKARİ'DE KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI
Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden olan Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı belirtildi. Kar yağışları sebebiyle ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolları açma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen paylaşımda, "Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkiindeki Aytepe Üs Bölgesi yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor" denildi.
BAŞKALE'DE KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapatırken, yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar ise ağıllara indirildi.
BUGÜN HAVA NASIL?
Peki bugün illerde hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ, 26°C
Az bulutlu
İZMİR, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA, 19°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA, 18°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT, 15°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA, 16°C
Az bulutlu
VAN, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 23°C
Az bulutlu ve açık