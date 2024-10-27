Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni harita! Kar, sis, fırtına...

RİZE'NİN KARLI YAYLALARINDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı bin 875 metre rakımdaki Sivrikaya Yaylası ve 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası beyaza büründü.

HAKKARİ'DE KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden olan Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı belirtildi. Kar yağışları sebebiyle ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolları açma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen paylaşımda, "Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkiindeki Aytepe Üs Bölgesi yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor" denildi.

(Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN HAVA NASIL?

Peki bugün illerde hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 22°C

Parçalı ve az bulutlu