AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu (AA)

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Toraman, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir." ifadesini kullandı.



İŞTE SON DEPREMLER



2024.10.27 17:56:00 39.3972 26.2852 7.7 -.- 4.3 4.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.10.27 16:31:21 38.4240 38.7862 24.8 -.- 2.0 -.- KALE (MALATYA) İlksel

2024.10.27 15:52:18 37.7785 36.6872 25.4 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.10.27 15:06:41 39.6322 33.3195 27.2 -.- 1.2 -.- SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel

2024.10.27 15:05:32 35.2122 27.0110 4.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.10.27 14:32:51 38.3210 37.3133 6.9 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.10.27 14:29:03 38.3090 26.5445 5.3 -.- 2.1 -.- BIRGI-URLA (IZMIR) İlksel

2024.10.27 13:45:39 36.4430 33.2335 11.3 -.- 1.3 -.- DAYICIK-GULNAR (MERSIN) İlksel

2024.10.27 12:46:27 38.1075 38.2715 11.0 -.- 1.6 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.10.27 12:23:21 39.3605 27.9600 11.7 -.- 1.9 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2024.10.27 12:18:36 39.3572 27.9993 10.7 -.- 2.8 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2024.10.27 12:17:44 35.0240 36.6937 9.7 -.- 3.0 -.- SURIYE İlksel

2024.10.27 12:13:14 37.3040 37.1590 1.9 -.- 1.7 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.10.27 11:59:44 39.3197 40.4642 6.6 -.- 2.4 -.- AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2024.10.27 11:56:06 39.3687 28.0187 10.0 -.- 3.6 3.5 HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2024.10.27 11:42:14 39.3717 28.0335 7.5 -.- 2.6 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2024.10.27 11:17:31 36.4887 33.2572 19.4 -.- 2.0 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel