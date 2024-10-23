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Narin Güran 33 dakikada öldürüldü!

Diyarbakır'da Narin Güran, katletildi. Annesi, amcası, ağabeyi ile Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede çarpıcı detaylara yer verildi: Narin 15:11'de evine girdi. Odadaki 4 kişi tarafından katledildi. Her şey 33 dakikada gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Narin Güran 33 dakikada öldürüldü!

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
İddianamede "Zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak, Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır."

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