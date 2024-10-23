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Kardeşi Sıla Doğu ile gözaltına alınmıştı! Dilan Polat: Unutulmak istiyorum

Kızkardeşi Sıla ve eşi Engin’le gittiği adliyeden serbest kalan Dilan Polat ilk kez ‘gözden uzak’ kalmak istediğini söyledi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Kardeşi Sıla Doğu ile gözaltına alınmıştı! Dilan Polat: Unutulmak istiyorum

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Tahliye edildikten sonra sosyal medyaya hızlı dönüş yapan Dilan Polat, şimdi de "Hayasızca hareket" soruşturmasına takıldı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atma ve adli kontrol kararı verdi.
Serbest bırakılan Dilan Polat, sosyal medya hesabından, "Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum" diyerek yaşadığı psikolojik zorlukları dile getirdi.
"Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu" iddialarında da bulunan Polat, herkesten özür diledi. Polat, toplumdan ve takipçilerinden yardım istediğini belirterek, "Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş" dedi.
Sağlıklı bir anne olma arzusunu da vurgulayan Polat, "Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim" diyerek yaşadığı zorlukları paylaştı.

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