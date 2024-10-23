Aleyna Kalaycıoğlu yıllar sonra itiraf etti: Kardeşim doktor ihmali sonucu göremiyor

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı. Önceki akşam ise sosyal medya hesabından yıllar sonra şu sitem dolu mesajları attı: Balık etli olan kardeşim Cansu, 2013 yılında hızla kilo kaybetti. Annemle birlikte yarı özel bir hastaneye gittik. Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı. Çünkü birkaç saat sonra sevgili eşi ve çocuklarıyla tatile çıkacaktı. Acelesi vardı!

'500 ŞEKERLE KOMADAYMIŞ'

'Apandisit patlaması' deyip ameliyata aldı. Ama patlamamış, kalınlaşmış. Doktor ameliyattan sonra 'Şeker yesin' dedi, meyve yedirdik. Kardeşim 2 gündür 500 şekerle komadaymış. Kardeşimi yoğun bakıma aldılar. Kalbi 70 dk boyunca durmuş. Beynin %70'den fazlası hasarlıydı. Zaten o süreçte de yatağa bağımlı, göremez, konuşamaz ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini çekmek için soru sordular ya inanabiliyor musunuz? Annemle baş başa kaldık. Göz göze geldik.