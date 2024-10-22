Sevgi Ergöçen doktorun yanlış müdahalesi yüzünden hayatını kaybetti

İstanbul'da 3 çocuk annesi Sevgi Ergöçen (50), hastalıkları nedeniyle başvurduğu hastanede 26 Eylül tarihinde kanamadan dolayı ameliyata alındı. Ama Ergöçen'in ağrıları bir türlü dinmedi.

Bu kez başka bir hastaneye gitti. Ergöçen, yapılan tetkiklerin sonucunu görünce şoku yaşadı. Ameliyatı yapan Uzman Doktor A.D.'nin hatası sonucu Ergöçen'in kalın bağırsağında 4 cm'lik kesik meydana geldiği ortaya çıktı. Bağırsakta bulunan dışkılar karın içerisine akmış, iç organları ciddi hasar almıştı. Acil olarak ameliyata alındı. Sonra yoğun bakım servisine yatırıldı. Ancak 20 gün sonra Ergöçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deniz YUSUFOĞLU