Ayyıldız dede, birikimini TSK’ya ve kanser tedavisi gören çocuklara bağışladı

Karman Dursun Fakih Huzurevi'nde kalan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, 1953'te astsubay olmak için eğitim almasına rağmen babasının memleketine dönmesini istemesi üzerine hayalini yarım bırakmak zorunda kaldı. Kaynakçı olarak 1965'te Almanya'ya giden Ayyıldız, 1995'te Türkiye'ye dönerek kendisini hayır işlerine adadı.

HERKES BAĞIŞ YAPSIN

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) yaptığı bağış sonrası gönderilen madalya ve beratın sevincini yaşadı. Kanser tedavisi gören çocuklar için de bağış yapan Ayyıldız Dede, "Çok gururluyum. Bağışlarım sayesinde ölsem dahi belki beni anan insanlar olur. Tavsiyem, bu tür bağışların artması" diyerek insanları bağış yapmaya çağırdı.