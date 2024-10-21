Fatih Camisi’nde imama bıçaklı saldırı! Sanık Ömer Salgın için istenen ceza belli oldu

Fatih Camisi imamı Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem 'i bıçakla yaraladığı, bir kişiyi de darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Saldırı sonrası Fatih Camisi (AA)

Mütalaada sanığın, müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik eyleminden dolayı, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten ağır yaralama" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından toplam 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi istendi. Olaya müdahale ettiği sırada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik ise "kasten yaralama" suçundan sanığın beraati öngörüldü.

Mütalaanın ardından söz alan tarafların avukatları savunma yapmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.