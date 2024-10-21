Adana’da kanlı infaz: Anne ve 2 kızı katledildi

Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızı hayatını kaybetti



ANNE VE 2 KIZA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Olay, merkez Sarıçam İlçesi Burak Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cenaze namazının kılındığı bölgeye yakın bir noktada banklarda oturan kadın ile yanındaki 2 kıza motosikletle yaklaşan bir kişi tabancayla ateş açıp, kaçtı.