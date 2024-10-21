Adana’da kanlı infaz: Anne ve 2 kızı katledildi

Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda anne ile 2 kızı silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan motosikletle olay yerinden kaçtı.
Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda anne ile 2 kızı silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan motosikletle olay yerinden kaçtı.
ANNE VE 2 KIZA ATEŞ AÇIP KAÇTI
Olay, merkez Sarıçam İlçesi Burak Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cenaze namazının kılındığı bölgeye yakın bir noktada banklarda oturan kadın ile yanındaki 2 kıza motosikletle yaklaşan bir kişi tabancayla ateş açıp, kaçtı.
ANNE VE İKİ KIZIN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine mezarlığa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kadın ile 2 kızın öldüğü belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı ile polislerin yaptığı incelemede, ölenlerin anne ve kızları olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.