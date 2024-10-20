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Ölmeden önce organlarını bağışladı, 3 kişiye umut oldu

Balıkesir’de geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren pide ustası Uğur Taşkent’in önceden bağışta bulunduğu organları 3 kişiye umut oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Ölmeden önce organlarını bağışladı, 3 kişiye umut oldu

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Balıkesır'in Havran ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki pide ustası Uğur Taşkent, bir süre önce organlarını bağışladı. Ailesine de durumu bildiren Taşkent, "Bana bir şey olursa organlarımı bağışlayın" dedi. Önceki gün de motosikletle bir müşterisinin siparişini götürmek için yola çıktı.

VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİLER
Ancak Büyükdere Kavşağında motosiklete otomobil çarptı. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Uğur Taşkent, kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Acılarını yüreklerine gömen ailesi de Taşkent'in vasiyetini yerine getirip organlarını bağışladı. Uğur Taşkent'ten alınan organla, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

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