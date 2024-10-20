Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz’dan acı haber

Bursa Nilüfer'de 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya, okul arkadaşlarıyla düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Daha sonra eve dönmek için yola çıktı. Yanında bir arkadaşıyla kaldırımda bekleyen Zeynep Naz, yeşil ışıkta yolun karşısına geçmek istedi. O sırada yeşil ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü Efe Ş. (18), Zeynep Naz'a çarptı. Çocuk savruldu. Çevredekiler, olay yerinde ağır yaralanan kız için 112 ekiplerine ulaştı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Trafik canavarı, korktuğu için polise teslim oldu. Yüzde 25 kusurlu bulunan sürücünün ehliyet sınavını kazandığı fakat belgesini almadığı öğrendi.

ARACI DERSE YETİŞMEK İÇİN ALMIŞ!

Efe Ş, polise verdiği ifadede aracı derse yetişmek için aldığı iddia edildi. Kaza raporlarında liseli Zeynep Naz'ın yüzde 75 kusurlu olduğu belirlendi. Zeynep Naz Sarı, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Talihsiz çocuk hayata bir hafta tutunabildi. Sarıkaya, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.