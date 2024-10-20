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Türbülans Çiğdem mahkemeye zorla getirilecek

Uçaklardaki türbülansı önleyen bir çip projesiyle önce akrabalarını, ardından da çevresindekileri yatırım vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiğdem İlgün hakkında, öğretmen arkadaşını 110 bin lira dolandırdığı iddiasıyla mahkemeye zorla getirilme kararı verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Türbülans Çiğdem mahkemeye zorla getirilecek

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Uçaklardaki türbülansı önleyen bir çip projesiyle önce akrabalarını, ardından da çevresindekileri yatırım vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiğdem İlgün hakkında, öğretmen arkadaşını 110 bin lira dolandırdığı iddiasıyla mahkemeye zorla getirilme kararı verdi.

DURUŞMAYA GİTMEDİ
Projeye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri dosyaya sunacağını söyleyen Çiğdem İlgün, dosyaya hiçbir belge ve bilgi sunmadı. Savcılık, Çiğdem İlgün'ün uçaklarda türbülansı önleyici çip üreteceğini söyleyerek hileli yollarla arkadaşını kandırdığını belirtti. "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi. Davanın ilk celsesi görüldü. Çiğdem İlgün, duruşmaya çağrılmasına rağmen gitmedi. Mahkeme, hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. (Arzu KAYA)

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