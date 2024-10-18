Rojin’in son aldığı kitap ortaya çıktı!

Van'da kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölümüne dair yeni bilgilere ulaşıldı. Genç kızın arama motoru Google üzerinden gerçekleştirdiği aramalara dair dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Rojin, 'Otopsi nasıl yapılır?', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?' ve 'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' gibi konu başlıklarında sorgulamalar yaptığı anlaşıldı.

Genç kızın ölümünden evvel üniversitenin kütüphanesinden ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor' kitabını aldığı hatırlatıldı. Kitabın konusunun ise; eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamının anlatıldığı vurgulandı. Buna göre "Nevin içinde bulunduğu dünyadan, bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır ve yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem duymaktadır. Arada kalan Nevin, kendi dünyasından tamamen kaçar ve kayıplara karışır".