Kızının madde bağımlısı olduğunu açıkladı. Umut Akyürek: Kendimi odaya kilitledim

Ünlüler dünyasındaki anne kız gerilimlerine bir yenisi daha eklendi. Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile yaşadığı gerilimden sonra gözler Umut Akyürek'e çevrildi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını belirtti. Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söyledi.

"Psikolojik rahatsızlığından dolayı hiçbir konuda kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" dedi. Akyürek'in videolu ihbarı sonrasında kızı, sedyeye kelepçeli haldeki bileğinin fotoğrafını "Başladı bizim mesai" notuyla paylaştı.