Gabonlu Dina’nın şüpheli ölümü: Gözaltına alınanlar tanık olarak dinlendi

Gabonlu Dina (Takvim arşiv)
TANIKLAR DİNLENDİ
Duruşma tanıkların dinlenmesi ile devam etti. Dina'nın kaçarak çıktığı apartmanda oturan tek Türk aile olduğunu söyleyen E.Ç. (30), olay günü üst katlardan 2 kişinin kaba ses tonuyla tartışır gibi konuştuğunu ama dili bilmediği için ne söylendiğini anlamadığını söyledi.
'KADIN YOLUN YAN TARAFINA KOŞTU'
Olay gecesi Dina'yı otomobilden inerken seyir halindeki aracından gördüğünü anlatan M.Y. (49), "Otomobil sağda, yolu hafif çaprazlanmış şekilde duruyordu. Arka sol kapıdan birinin inip fırladığını gördüm. Siyahiydi, saçları örgülü hafif kilolu bir kadındı. Kadın ile erkeğin ayakta olduklarını, erkeğin hafifçe kadını tutmaya çalıştığı esnada kadının buradan yolun yan tarafına doğru koşmaya başladığını gördüm. Onları geçtikten sonra dikiz aynasından bakınca adam dışarıdaydı. Camdan kadına baktım. Kadın koşuyordu. Ben onu gördüğümde yolun ortasında tel örgünün yanında koşuyordu. Karşıya şeride geçtiğini görmedim" dedi.
HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLEN 2 KİŞİ DİNLENDİ
Soruşturma başında şüpheli olarak gözaltına alınan ve takipsizlik kararı verilen Y.Y. (24) tanık ifadesinde, "Öleni tanımıyorum. Postaneye geldiğinde gördüm, sonra görmedim. Kargosu kaybolmuş ben çeviri yaparak yardımcı olmak istedim. Sonra da görmedim. Temizlik işlerine ve çay ocağına bakan İ.Ç., dil bildiği için beni çağırdı. Ben sistemde kargonun İstanbul'da birine verildiğini anlatmaya çalıştım. Yanında erkek vardı, 'abim' dedi ben zaten ona anlattım. Kız İngilizce bilmiyordu. Telefon numarası alışverişi olmadı. İsmail bana bir şey söylemedi, anlatmadı ama numarası onda vardı. Hayatını kaybettiğini İ.Ç.'den öğrendim, telaşlı bir hali vardı. Görüşmenin kameralar önünde olduğunu, rahat olması gerektiğini söyledim" diye konuştu.
Gabonlu Dina (Takvim arşiv)
HAKİM: "BİR ERKEK NİYE ISRARLA MESAJ ATAR"
Yine soruşturma aşamasında gözaltına alınıp takipsizlik kararı verilen S.Ç., olaydan 2 gün önce Dina'nın yolda kendisine selam verip, yardım istediğini, bunun üzerine de numarasını aldığını ileri sürdü. Aynı gece Dina'ya bulunduğu apartmanın fotoğrafını atarak görüşmek istediğini ifade eden mesajları sorulan S.Ç., "Akşam eve giderken aklıma gelince evin fotoğrafını attım. Amacım rahatsız etmek değil, vakit geçirmekti" cevabını verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, 'Bir erkek cevap alamadığı bir kadına hangi amaçla, 'neden cevap vermiyorsun, ne yapıyorsun' şeklinde ısrarla mesaj atar?' diye sordu. Tanık S.Ç., "Ben yardım etmek istemiştim ona. Gece de oradan geçtiğim için aklıma gelince mesaj attım. Mesajları arkadaşça attım, kötü bir amacım yoktu. Para teklifi veya cinsellik amacım yoktu" ifadelerini kullandı.
Dina'nın annesi Jessica ve babası Guy Serge, mahkeme heyetine teşekkür ederek, suçluların cezalandırılmasını istediklerini belirtti. Ailenin avukatları ise, Dina'nın son olarak bulunduğu apartmanda ve yürüyüş yolu olarak adlandırılan çay kenarında keşif yapılmasını talep etti.
Gabonlu Dina (Takvim arşiv)
SANIK AVUKATI: DİNA BAŞKASIYLA KARŞILAŞMIŞ OLABİLİR
Dursun Acar'ın avukatları ise müvekkillerinin işlemediği bir suç yüzünden 1 buçuk yıldır tutuklu bulunduğunu belirtti. Sanık avukatı, "Müvekkilim hemen kızın peşinden gitmiyor. Kamera kayıtlarına göre 4 dakika 27 saniye sonra dönüş yapıp geliyor. Karşı taraf, senaryolardan bahsediyor da Dina başkasıyla da karşılaşmış olabilir. Dina'nın müvekkilimden kaçtığından emin miyiz, belki başka birinden kaçtı. Ölüm yerini biliyor muyuz, o bile belli değil. Çay kenarı alkol alan uyuşturucu kullanan insanların olduğu bir yerdir. Orada Dina kimle karşılaştı bilmiyoruz. Müvekkilimi işaret eden somut deliller bulunmamaktadır. Müvekkilim 18 aydır tutukludur, sürenin dikkate alınarak tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.
SANIK TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Sanık Dursun Acar, tuvalet ihtiyacı nedeniyle çayın bulunduğu bölgeye gittiğini, merak edip Dina'ya baktığını ancak onu göremediğini belirtti. Tuvaletini yaptıktan sonra sigara içip evine döndüğünü ifade ederek suçsuz olduğunu savundu ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, keşif taleplerini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı, ifadesi alınamayan tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.