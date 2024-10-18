Gabonlu Dina’nın şüpheli ölümü: Gözaltına alınanlar tanık olarak dinlendi

Tanık S.Ç. (31), Dina'nın ölümünden 2 gün önce kendisine yolda selam verip yardım istediğini ileri sürdü. Mahkeme başkanı, S.Ç.'ye ısrarla mesaj atmasının sebebini sordu. S.Ç., "Ben yardım etmek istemiştim ona. Gece de oradan geçtiğim için aklıma gelince mesaj attım. Mesajları arkadaşça attım, kötü bir amacım yoktu. Para teklifi veya cinsellik amacım yoktu" ifadelerini kullandı.

Karabük 'te Filyos Çayı 'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin Dursun Acar'ın tutuklu yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında, daha önce şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişi tanık olarak ifade verdi.

Gabonlu Dina (Takvim arşiv)

GABONLU DİNA'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde, 26 Mart 2023'te Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölümle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inerek koşarak çalılıklara doğru gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü ve ardından otomobilin de çalılığa doğru ilerlediğini tespit etti.

Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın, para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı ve annesine Karabük'ten gitmek istediğini belirten mesajlar ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde, 3'ü Gabon uyruklu toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen İ.Ç. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Dina'nın son bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar, 4. gözaltı sürecinin ardından tutuklandı.

Dina'nın cenazesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'a götürülerek defnedildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kabulü ile Dursun Acar hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismar' suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.