50 milyon Euro’luk evlilik vurgunu

Dolandırıcılar, Almanya'da yaşayan gurbetçi kadınlara kendilerini lüks bir otomobil markasının temsilcisi olarak tanıttı. Ardından devam eden süreçte kadınları, lüks araç satma ve evlenme vaadiyle 50 milyon Euro dolandırdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Nevşehir ve Aksaray'da yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

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