Pendik’te feci olay! 40 günlük bebeği camdan aşağıya attı

İstanbul Pendik'te önceki gün 7 katlı bir apartmanda meydana gelen korkunç olayda, İlayda Nur Ö. (17) babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.'nin evine misafirliğe gitti. Aile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi. Beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.'yi 7'inci katta camdan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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