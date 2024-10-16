Kırıkkale’de 19 gündür kayıp Sevgi Gülden Yalçıner’in cansız bedenine ulaşıldı

Kırıkkale Çelebi'ye bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner (47), 25 Eylül'de evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Yalçıner'in cesedi 19 gün sonra Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü mevkisinden çıktı. Kadının tabancayla öldürülüp, cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanarak ırmağa atıldığı ortaya çıktı. 12 kişi gözaltına alındı. Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşuları D.G. ve K.U. ile sevgilisi B.U. tutuklandı. Yalçıner'in, kardeşleriyle miras meselesi yüzünden mahkemelik olduğu anlaşıldı.

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