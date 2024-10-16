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Kastamonu'da dehşet anları: Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Polis, evi terk eden ve barışmak istemeyen bir çocuk annesi eşini öldürdü. Ardından silahıyla birlikte ekiplere teslim oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Kastamonu’da dehşet anları: Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.T., şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden ve barışma teklifini kabul etmeyen eşi Burçin Sevgi T. ile konuşmak istedi. Çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.T., kavga sırasında beylik tabancası ile eşine ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği bir çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan polis memuru E.T. eşini öldürdüğünü söyledi. Cinayet zanlısı E.T. polis ekiplerine teslim oldu. Cumhuriyet savcısı ve olay teri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Burçin Sevgi T.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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