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18 gündür kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı

18 gündür aranıyordu. Her yerde herkes bir umut Rojin’e ulaşmak için günlerce uğraştı. Dün ise bu çabaların sonucu kimsenin isteği gibi olmadı. 21 yaşındaki Rojin Van Gölü kıyısında öylece cansız yatarken bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
18 gündür kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı

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Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni bulundu.

28 EYLÜL'DE CEP TELEFONU: 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

10 EKİM'DE BAŞÖRTÜSÜ: Rojin'in kaybolduğu günden sonra Bardakçı Mahallesi'ne giriş çıkış yapan yaklaşık 400 araç incelendi. 10 Ekim günü Rojin'e ait başörtüsü sahilde bulundu.

VE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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