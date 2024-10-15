İzmir, Foça’da korkutan yangın! Havadan karadan zorlu mücadele: Kontrol altına alındı

İzmir 'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altında (İHA)



İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.