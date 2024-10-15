Hastaneye yetişmeye çalışan hamile kadın metrobüste doğum yaptı

Cennet Mahallesi metrobüs durağında sabah 09.00'da yaşanan olayda, 35 haftalık hamile Hanife Mete'nin doğum sancıları başladı. Hastaneye gitmek için eşiyle taksi arayan çift, taksi bulamayınca metrobüse binmek zorunda kaldı.

Hanife Mete'nin doğum sancılarının artması üzerine metrobüs Cennet Mahallesi mevkiinde park alanına yanaştı. Yolcular başka araçlara aktarılırken, Hanife Mete eşinin de yardımıyla bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Doğum yapan kadının kocası Cemal Mete (Fotoğraf: DHA)

AMBULANS GELMEDEN DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Aile, metrobüste doğan bebeklerine Yılmaz ismini koydu. Metrobüsteki o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Eş Cemal Mete, "Ben mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Yurt dışına satış yapıyoruz Laleli'de. Eşim ev hanımı, o çalışmıyor. Bu 5' inci çocuğumuz. Elimden geleni yaptım. Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Bir sıkıntı olmadı çok şükür, doğum gerçekleşti. Metrobüs tamamen doluydu Avcılar'dan gelirken. Sağolsun şoför hepsini indirdi. Onlarda anlayış gösterdiler. İndiler. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti metrobüsün içinde. Belki bir ilk oldu. Gittim bir kaç taksiciye sordum. Hatta taksi durağını aradım. Dediler taksi yok." ifadelerini kullandı.

Doğum anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi (Fotoğraf: DHA)